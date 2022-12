Wetter: Im Flachland gibts zehn Zentimeter Neuschnee

Bis zu 10 Zentimeter : Hier gibts im Flachland in der Nacht auf Freitag ordentlich Neuschnee

Im Norden sowie in der Zentralschweiz werden auf Morgen bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet – lediglich in der Region Genf und Lausanne dürfte es grün bleiben.

Der merkliche Temperaturanstieg im Laufe der Woche hat im Flachland den ersten Schnee vielerorts schon wieder komplett weggeschmolzen. Die Chancen für weisse Weihnachten wurden von Meteorologen daher als eher klein eingeschätzt. Doch nun gibt es neue Hoffnung, denn in der Nacht auf Freitag dürften in weiten Teilen der Schweiz wieder weisse Flocken fallen.

40 Zentimeter im Puschlav

Wie Meteonews auf Twitter schreibt, dürfte am Abend vor allem im Norden verbreitet Schneefall einsetzen. Auch im Laufe des Freitags soll weiter Schnee fallen. Im Flachland werden fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet, besonders in der Region Zürich und St. Gallen sowie in der Zentralschweiz. Auch im Bündnerland dürfte es ordentlich flocken, so werden beispielsweise im Puschlav bis zu 40 Zentimeter Neuschnee erwartet.