Profi-Tipps: Hier gibts jetzt schon Black-Friday-Schnäppchen – und so erkennst du sie

Händler und Hersteller wie Amorana, Christ, Dyson Digitec, Interdiscount, Jelmoli, Livique, Microspot, Melectronics, Sunrise und viele weitere bieten bereits Black-Friday-Aktionen an.

In wenigen Tagen ist Black Friday.

Am Freitag ist der Shopping-Tag Black Friday. Doch viele Händler locken jetzt schon mit Aktionen. Worauf jetzt bei der Schnäppchen-Jagd zu achten ist, sagt Julian Zrotz, CEO von Patoc, der Firma hinter Preispirat.ch und Blackfridaydeals.ch.

Wo gibts jetzt schon Black-Friday-Aktionen?

Schon bei fast allen. Händler und Hersteller wie Amorana, Christ, Dyson Digitec, Interdiscount, Jelmoli, Livique, Microspot, Melectronics, Sunrise und viele weitere machen die ganze Woche zum Black Friday. «Bei über 70 Prozent der Händler gibts schon vor dem Freitag Aktionen. Die besten Angebote starten am Montag, Mittwoch und natürlich am Black Friday selbst», sagt Julian Zrotz.

Was ist besser, jetzt kaufen, oder auf den Black Friday warten?

«Der richtige Schnäppchenjäger kauft jetzt und schickt das Produkt zurück, wenn es dieses später irgendwo noch günstiger gibt. Das ist aber nicht nachhaltig», so Zrotz. Er empfiehlt, mit dem Kauf bis Freitag abzuwarten, um alle Angebote zu sehen. «Ausser der Preisverlauf auf der Vergleichsseite zeigt, dass das Produkt so günstig ist wie noch nie», so Zrotz.