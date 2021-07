20-Minuten-Podcasts : Hier gibts massig Unterhaltung für die Regentage

In der Radio-Sektion der 20-Minuten-App findest du ein üppiges On-Demand-Angebot an Podcasts für so ziemlich alle deine möglichen und unmöglichen Interessen.

1 / 12 Auf 20-Minuten-Radio hörst du «Today’s Best Music». Aber kennst du schon die 20-Minuten-Podcasts? Die findest du in der Radio-Sektion unten in der 20-Minuten-App. Ella Mettler Einige dieser Podcasts produziert das 20-Minuten-Radio-Team – im Bild unsere Show-Hosts Moe, Andrea und Freezy – inhouse. Ella Mettler Etwa «Drei x Drei», wo das Moderations-Trio wöchentlich drei Themen diskutiert. Stevan Bukvic

Darum gehts In der Radio-Sektion der 20-Minuten-App gibts all unsere Podcasts samt Archiv.

Konkret warten dort neun Podcasts und knapp 250 Episoden auf dich.

Du denkst jetzt: «Sooo langweilig ist mir jetzt auch wieder nicht…»

Don’t you worry: Hier gibts die Übersicht mit Anspiel-Tipps und Direktstream.

«Drei x Drei»

Darum gehts: Die 20-Minuten-Radio-Hosts Freezy, Andrea und Moe treffen sich wöchentlich zur Talk-Runde unter dem Motto «Drei Holzköpfe, drei Themen».

Anspiel-Tipp: In Episode 55 entfachte eine hitzige Diskussion zu Altersunterschieden bei Paaren.

«Unchained»

Darum gehts: 20 Fragen an Leute mit brisanten Jobs und ungewöhnlichen Leben.

Anspiel-Tipp: Sexological Bodyworkerin und Tantramasseurin Patricia Heierli erklärt in Episode 39 ihren Beruf und räumt mit Vorurteilen auf.

«Body & Soul»

Darum gehts: Meditieren, Körperkult, Spitzensport – alles, was mit mentaler und körperlicher Gesundheit zu tun hat.

Anspiel-Tipp: In Episode vier gibts einen erfrischenden Real-Talk mit Meret Steiger zum Thema Body-Positivity-Posts und Umsetzung im Alltag.

«Story»

Darum gehts: P ersonen aus der 20-Minuten-Community erzählen von persönlichen Schicksalsschlägen, die alles verändern : die Hochs, die Tiefs und den Weg zurück ins Leben.

Anspiel-Tipp: In der dreiteilige n Suizid-Reportage in den Episoden eins bis drei schaffen Angehörige Empathie und Mut.

«Zweipunktnull»

Darum gehts: 20-Minuten-Community-Redaktor Stefan Viliotti plaudert mit prominenten Gästen aus der People- und Social-Media-Bubble über On- und Offline-Welten.

Anspiel-Tipp: Episode acht mit dem Luzerner Rapper LCone, der erklärt, warum er Alain Berset als König der Schweiz sieht.

«SMA Studio»

Darum gehts: Eine Plattform für einen offenen Austausch unter Schweizer Musikschaffenden – und heikle Geldfragen.

Anspiel-Tipp: In Folge sieben erklärt Newcomerin Joya Marleen Podcast-Host Kino und Popstar Luca Hänni, was ihr Radiohit «Nightmare» mit Appenzellern in einem Jacuzzi zu tun hat.

«Zurich Pride»

Darum gehts: Schwule, Lesben, Bisexuelle sowie trans-, inter- und asexuelle Menschen erzählen den Show-Hosts Andreas Wenger und Jeannine Borer ihre ganz persönlichen Geschichten.

Anspiel-Tipp: In Episode 52 spricht Priscilla über ihr Leben als queere Pfarrerin, die früher davon überzeugt war, dass homosexuelle Menschen geheilt werden müssen.

«Fernweh»»

Darum gehts: 20 - Minuten - Radio und Ebookers.ch wollen Ferien-Feelings vermitteln: Podcast-Gäste erinnern sich an ihre grössten Trips und liefern Reiseinspiration.

Anspiel-Tipps: Episode sechs mit Martina Gees, die in fünf Jahren 25 Länder mit dem Velo bereiste .

«Fooby»

Darum gehts: Sterneköche und Content Creators aus dem Fooby-Versum stehen Rede und Antwort – und steuern Lieblingsrezepte bei.

Anspiel-Tipp: Journalistin und «Root to Leaf»-Bloggerin Esther Kern erklärt in Episode neun etwa, welche Gemüsereste kulinarisches Potenzial bergen und wovon wir besser die Finger lassen.