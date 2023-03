Wetter in der Schweiz: Nächste Woche gibts Schnee

In der kommenden Woche könnte es aber nun endlich Schnee geben.

Der Winter 22/23 ist in puncto Schnee bisher eine herbe Enttäuschung.

Die im Flachland vernebelte Woche dürfte im selben Stil zu Ende gehen, wie MeteoNews in seinem Wetterblog schreibt. Im Norden bleibt es in den tieferen Lagen neblig grau, während die Berge wohl etwas Sonne erhaschen werden. In der kommenden Woche könnte die andauernde Trockenheit dann ein Ende haben.