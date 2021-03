Die Welt der Uhren kann einen ganz schön einschüchtern. Wo Uhren früher noch kostbare Schmuckstücke waren, die hauptsächlich zu besonderen Anlässen verschenkt wurden, kaufen sich Uhrenliebhaber ihre Objekte der Begierde heute selbst.

Damit du dich im Uhren - Dschungel etwas besser zurecht finden kannst, haben wir die Uhren, je nach Budget, für dich gefilter t .

Kleines Budget: Bis 150 Franken

Du möchtest eine Uhr, weil du Spass daran hast, dich jeden Tag neu zu erfinden. Vielleicht findest du es auch einfach charmant, die Zeit analog abzulesen. Nur weil du für den Uhrenkauf ein kleineres Budget zur Verfügung hast, bedeutet das nicht, dass du auch bei der Qualität sparen musst. Und auch in Sachen Design kannst du dich bei günstigeren Modellen richtig austoben.

Kürzlich zeigte etwa Swatch in Zusammenarbeit mit dem Museum of Modern Art in New York (Moma) eine Sonderedition von Uhren, die von Kunstwerken aus dem Moma inspiriert sind. So kannst du dir ein kleines Stück von einem Bild auf dein Handgelenk holen. Wie etwa ein Ausschnitt des Gemäldes «Starry Night» von Vincent van Gogh. Auf der Website hast du aber auch die Möglichkeit, dir mit Kunstwerken von zum Beispiel Beatriz Milhazes die Uhr gleich selbst zu kreieren.

Das sind unsere Empfehlungen für Uhren bei einem kleinen Budget:

Dieser Ausschnitt aus einem Gemälde von Piet Mondrian könnte schon bald dein Handgelenk zieren. Die Uhr ist bis 30 Meter wasserdicht und somit eine ideale Alltagsbegleiterin: Uhr « Composition In Oval With Color Planes 1 », Fr. 80. – von Swatch Courtesy of Swatch Dieses Stück besticht durch minimalistisches Design mit robustem Gehäuse und weissem Ziffernblatt. Die Uhr ist stossresistent und auf 200 Stück pro Modell limitiert: Uhr « William Dampier », Fr. 149. – von Einstoffen Courtesy of Einstoffen Mit einem zeitlosen Lederarmband und einem Stainless Steel-Gehäuse ist diese Uhr für fast alle Abenteuer zu haben: Uhr « Swiss Made Collection F20010/2 », ca. Fr. 143. – von Festina Courtesy of Festina

Mittleres Budget: Bis 2000 Franken

Du hast dir ein bisschen was für eine Uhr zusammengespart und möchtest ein Stück, das dir über die Jahre hinweg gefällt und dich begleitet. Du kaufst dir eine Uhr nicht unbedingt als Investment Piece, sondern als ein spezielles Schmuckstück, das dir gefallen soll.

So ein zeitloses Stück hat zum Beispiel Rado in Zusammenarbeit mit der Trendforscherin Li Edelkoort erschaffen. Basierend auf der bereits erfolgreichen « True Thinline » haben sie die « True Thinline Stillness » kreiert. Durch den Frosteffekt über dem Ziffernblatt ist die Uhrzeit nur ungenau zu erkennen. Doch genau das ist gewollt, um auch die Entschleunigung unserer Zeit zu widerspiegeln. Die Uhr ist ganz in weiss gehalten und somit nicht nur unisex , sondern auch zeitlos.

Ob du ein Statement-Stück möchtest oder lieber ein zeitloses Design anpeilst, das sind unsere Empfehlungen für Uhren bei einem mittleren Budget:

Bringt uns etwas Ruhe in den Alltag: Uhr « True Thinline Stillness », Fr. 2000. – von Rado Courtesy of Rado Basierend auf dem Design der 1978er hat Tissot mit der PRX 40 205 eine Uhr entworfen, die eine Referenz auf diese Zeit ist, eine zeitgemässe Hommage: Uhr « PRX 40 205 », Fr. 345. – von Tissot Courtesy of Tissot Das Design der Cushion Watch ist von früher inspiriert und doch zeitgemäss mit einem Finish in Roségold: Uhr « The Cushion Watch », ca. Fr. 376. – von Marc Jacobs bei Shopbop Courtesy of Marc Jacobs

Grosses Budget: Ab 2000 Franken

Du bist entweder einfach ein grosser Uhren-Fan oder du möchtest ein Investementpiece. Dabei solltest du dich fragen, ob du die Uhr auch täglich tragen möchtest, oder sie nur ein, zwei Mal die Woche ausführst. Diese Entscheidung hilft dir dabei, das passende Design für dein neues Luxusstück zu wählen. So empfiehlt sich für den täglichen Gebrauch eher ein zeitloses Design und vielleicht entscheidest du dich lieber für ein Metall- statt für ein Lederband, da dieses dann nicht so oft ersetzt werden muss. Aber schlussendlich wählst du am besten das Stück, wofür dein Herz besonders schlägt.

Etwa die Longines Heritage Divers Watch, ein Klassiker aus dem Heritage-Sortiment der Marke, die nun auch in farbigen Varianten erhältlich ist. Das Armband aus strukturiertem Leder greift die Farbe des Ziffernblatts auf. Dieses wurde mit arabischen Ziffern versehen, als eine Erinnerung an die Ursprünge der Uhr. Denn ursprünglich wurde die Uhr für Tauchgänge hergestellt.

Das sind unsere Empfehlungen für Uhren bei einem grossen Budget: