Sony WF-1000XM4 - Hier gibts Weltklasse auf die Ohren

Dass Sony mit seinen Top-Earbuds Massstäbe setzen will, zeigt sich bereits an der Verpackung, die erstmals bei Sony frei von Plastik ist und laut dem Hersteller aus Bambus- und Zuckerrohrfasern besteht.

Geniale Passform

Das beginnt mit dem Ladecase, das rund 40 Prozent kleiner ist als beim Vorgänger und geht mit der Passform der Earbuds weiter. Sie sitzen wie angegossen im Ohr des Testers. Das war bisher noch bei keinem kabellosen In-Ear-Kopfhörer so, egal ob aus Cupertino, Seoul oder Wedemark. Und auch der Vorgänger hatte hier eine seiner wenigen Schwächen, denn so richtig passen wollte er nie ganz.

Der XM4 wird mit Ohrstücken in S, M und L ausgeliefert. Der Schaumstoff ist auch bei längerer Tragdauer sehr bequem. Neu kann man sich bei der Auswahl der geeigneten Grösse von der Sony Headphone App helfen lassen. So testet der Kopfhörer in Verbindung mit der App, ob die Ohrstücke luftdicht schliessen und so die elektronische Geräuschminimierung optimal unterstützen. Tönt nach Spielerei, zeigt aber, was aus den In-Ears in Verbindung mit der App herausgeholt werden kann.