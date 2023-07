Arth-Goldau: Autos fahren auf autofreien Bahnhofplatz

In ihrer Mitteilung betont die Gemeindeverwaltung, dass das Befahren des Bahnhofplatzes seit dem Umbau nur für Velos, Linienbusse, Blaulichtorganisationen und Taxis gestattet ist. Alle anderen müssen in die Tiefgarage (Kiss and Ride).

Täglich mehrmals halten sich Autofahrerinnen und Autofahrer am Bahnhof Arth-Goldau nicht an das Fahrverbot. Die Gemeinde Arth hat nun reagiert und setzt seit Montag einen Sicherheitsdienst ein, um sie an das geltende Verbot zu erinnern. Die Kampagne ist zeitlich begrenzt, wie es in einer kürzlich verschickten Mitteilung heisst.