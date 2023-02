BMW geht bei Titterten in Kurve geradeaus

Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, so die Polizei.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich bei Titterten BL gegen 23.30 Uhr einen Selbstunfall. Gemäss bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 29-jährige Autofahrerin aus Liedertswil kommend auf der Liedertswilerstrasse in Richtung Titterten, als sie in einer Linkskurve aus noch nicht restlos geklärten Gründen die Herrschaft über ihr Fahrzeug verlor, wie die Baselbieter Polizei am Sonntagmorgen vermeldete.