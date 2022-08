Streamingstarts August 2022: Hier gönnen sich Kevin Hart und Mark Wahlberg Me-Time

«Me Time»

Sonny geht zwar voll in seiner Rolle auf, dennoch will Maya ihrem Mann eine Auszeit gönnen – mit seinem besten Jugend-Freund Huck (Mark Wahlberg) soll er eine Woche ohne Kinder geniessen können.

Die Auszeit

Als sich die beiden Männer treffen, würde Sonny es am liebsten ruhig angehen lassen. Die Zeit für sich will er damit verbringen, einfach nur auszuruhen. Hucks Pläne sehen allerdings anders aus: Er hat Lust auf Action und Party und katapultiert Sonny immer wieder in chaotische Situationen.



Was genau alles auf dem Programm steht, spoilern wir nicht, aber so viel sei verraten: Es kommen unter anderem Löwen, Schildkröten und Flammenwerfer vor.