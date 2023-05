Unwetterschäden: Hier hagelt und stürmt es in der Schweiz am meisten

Im Kanton Schwyz gab es in den letzten zehn Jahren am meisten Überschwemmungsschäden.

Zwei Jahre in Folge hat die Schweiz überdurchschnittlich viele Unwetter mit entsprechend schweren Schäden erlebt. Nicht alle Regionen der Schweiz sind dem gleichen Risiko ausgesetzt. Die Schadenstatistik der Axa über die letzten Jahre zeigt ein klares Bild, wo welche Schadenart am häufigsten auftrat.

Sowohl bei der Anzahl Fälle als auch beim Kostenaufwand machen Hagelschäden an Autos einen grossen Anteil der Unwetterschäden aus. In den letzten zwanzig Jahren waren besonders die Kantone Jura, Tessin und Neuenburg, aber auch Nidwalden, Luzern, Obwalden, Schwyz, Freiburg und Bern betroffen. Rund die Hälfte aller der Axa gemeldeten Hagelschäden ereignete sich in diesen neun Kantonen.

«Intensität der Unwetter hat zugenommen»

«Wir stellen jedoch fest, dass Unwetter heute kurzfristiger auftreten als früher und ihre Intensität zugenommen hat – mehr Starkregen, öfters grosse Hagelkörner», sagt Stefan Müller, Leiter Schaden Sachversicherungen bei der Axa. Dadurch seien neue Gefahren entstanden. «Zum Beispiel kann Starkregen in dicht besiedelten Gebieten Strassen in gefährliche Flüsse verwandeln sowie Tiefgaragen regelrecht fluten.»

Hier gab es am meisten Überschwemmungen

Überschwemmungsschäden kamen in den letzten zehn Jahren am häufigsten im Kanton Schwyz vor, gefolgt von den Kantonen Thurgau, Luzern, Solothurn und Aargau. Hier zählt die Axa über ein Drittel der insgesamt gemeldeten Überschwemmungsschäden, wobei festzuhalten ist, dass jeweils einzelne Ereignisse stark ins Gewicht fielen.

Beachtet man einige Vorsichtsmassnahmen, kann man die Gefahr von Unwetterschäden an seinem Eigentum minimieren. Bei instabiler Wetterlage warnen Apps mit Push-Nachrichten schnell und standortgenau. «Ist ein Sturm mit starkem Wind angesagt, sollte man mobile Gegenstände befestigen oder wegräumen und Sonnenstoren hochziehen», schreibt die Axa. Bei Starkregen sind darüber hinaus Wasserabläufe freizuhalten und Fenster zu schliessen. Besteht die Gefahr, dass Wasser ins Gebäude dringt, sollten feuchtigkeitsempfindliche und wertvolle Gegenstände in die Höhe gestellt werden. Bei Hagel sind Fahrzeuge unterzustellen und Rollläden hochzuziehen. (jar)

Risiko für Blitzschlag im Tessin am höchsten

Bei den Schäden durch Blitzschlag führt ein Kanton die Statistik deutlich an: Im Tessin war in den letzten zehn Jahren das Risiko für Schäden durch Blitzschlag sechs Mal grösser als im Rest der Schweiz. Jedes Jahr zählt die Axa in diesem Kanton mehrere Hundert Schadenmeldungen. Im Vergleich zu Basel-Stadt, Nidwalden und Waadt war das Risiko gar über dreissig Mal grösser. Der Grund ist nachvollziehbar: Wenn feuchtwarme Mittelmeerluft an die Alpenkette gedrückt wird, entstehen Gewitterwolken mit starken Auf- und Abwinden und hoher elektrischer Spannung. Diese entlädt sich in Blitzen.