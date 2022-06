Juni-Bilanz : Hier hat die Schweiz am meisten geschwitzt – Bern hält den Blitz-Rekord

Der Juni war deutlich zu warm, unterschiedlich nass und zu sonnig. Mit Abstand am meisten Blitze gingen im Kanton Bern nieder.

Rekord-Junitemperatur in Beznau

Der Juni war auch geprägt von teilweise grosser Hitze, in der zweiten Dekade gab es eine grössere Hitzewelle. Lokal wurde sogar die 35-Grad-Marke überschritten, was im Juni nur selten vorkommt. Stellenweise konnten am 19. Juni auch neue Juni-Rekordwerte registriert werden. Die höchsten Temperaturen gab es mit 36,9 Grad in Beznau AG , mit 36,6 Grad in Biasca TI und mit 36,5 Grad in Neuenburg. Der bisherige Juni war neben ausserordentlich hohen Temperaturen auch geprägt von vielen und teilweise kräftigen Gewittern. Je nachdem, wie gut ein Ort von den Gewittern getroffen wurde, sind die aktuellen Juni-Regenmengen sehr verschieden. So gab es bisher vor allem im zentralen Mittelland und im Sopraceneri TI teilweise einen grösseren Niederschlagsüberschuss, während besonders im südlichen Wallis und im Sottoceneri TI teilweise ein grösseres Defizit resultierte. Über die Fläche gemittelt ist die bisherige Niederschlagsmenge laut MeteoNews leicht unterdurchschnittlich (es fehlen etwa zehn Prozent).

Knapp 15’000 Blitze im Kanton Bern

Verbunden mit den Gewittern waren viele Blitze, kurzzeitig auch grössere Regenmengen, lokal Hagel und stürmische Böen. So liegt die aktuelle Blitzanzahl bereits bei knapp 100'000, wovon knapp 15'000 Blitze allein im Kanton Bern verzeichnet wurden. Die Juni-Blitzzahl wird sich in den kommenden Tagen noch weiter erhöhen, da insbesondere am Dienstag und am Mittwoch noch recht viele Blitze dazukommen.



Die Gewitter zogen dabei meist recht schnell, sodass die totalen Regenmengen nicht extrem hoch waren, dafür konnten lokal kurzfristig sehr grosse Regenmengen registriert werden. So gab es Sturzfluten mit örtlich bis über 20 Litern Regen in zehn Minuten. In Verbindung mit den Gewittern konnten teilweise auch Sturmböen mit in tiefen Lagen lokal über 100 km/h verzeichnet werden. In Egolzwil LU mit 133 km/h und in Koppigen BE mit 119 km/h gab es sogar Orkanböen.



Die Sonne schien bisher im Juni verbreitet überdurchschnittlich häufig. Am grössten ist die Abweichung dabei in der Zentral- und Ostschweiz mit örtlich bis über 40 Prozent, im Wallis sowie teilweise am Genfersee, im Süden und im Engadin ist die Abweichung demgegenüber deutlich kleiner. Über die Fläche gemittelt ist die bisherige Sonnenscheindauer knapp 20 Prozent zu hoch.