Im Kofferraum stellten die Zöllner neben sieben junger Rassekatzen auch zwei Hundewelpen in Käfigen und anderen Behältnissen fest. Auf Befragen gab der Fahrer gegenüber den Ermittlern an, dass die Tiere aus Russland stammen würden und er sie nun nach Frankreich bringen wolle. Zoll- und veterinärrechtliche Dokumente konnte er für die Tiere nicht vorweisen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eröffnet.

Zöllner des Hauptzollamts Singen haben Ende Oktober auf einem Parkplatz an der Autobahn 81 einen Reisenden kontrolliert. Der zur Festnahmen ausgeschriebene Mann (49) schmuggelte 8000 Zigaretten in zwei Reservereifen.

«Alltäglich verlief für die Singener Zöllner die Kontrolle eines in Frankreich zugelassenen Fahrzeugs auf einem Parkplatz an der Autobahn 81 wahrlich nicht», schreibt das Hauptzollamt Singen am Dienstag in einer Mitteilung. Es geht um eine Kontrolle Ende Oktober in Geisingen/Kreis Konstanz (D).