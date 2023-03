Universal Hydrogen: Flugzeug fliegt mit Wasserstoff

Das Interesse der Flugbranche am klimaneutralen Triebstoff ist gross: Am Projekt sind Unternehmen wie American Airlines und Airbus Ventures beteiligt.

Erstmals ist in Kalifornien ein Flugzeug mit Wasserstoff geflogen.

Die Flugbranche zerbricht sich schon lange den Kopf darüber, wie Fliegen umweltfreundlicher werden könnte . Der Anteil des Fliegens an den weltweiten CO2-Emissionen ist mit 3,5 Prozent zwar vergleichsweise klein, trotzdem werden durch den Flugverkehr jährlich über eine Milliarde Tonnen Kohlendioxid in die Luft geblasen.

Da batteriebetriebene E-Flugzeuge im Passagierverkehr wegen der zu schweren Batterien keine Lösung sind, setzt die Flugindustrie ihre Hoffnungen in Synfuels . Synfuels werden unter hohem Energieaufwand aus Wasserstoff und CO2 hergestellt, der beispielsweise aus der Luft gefiltert wird.

Der Vorteil: Synfuels können in einem Flugzeug ohne Umbau des Antriebs verwendet werden. Der Nachteil: Bei der Herstellung geht ein grosser Teil der Energie verloren und CO2 wird trotzdem aus dem Triebwerk geblasen.

Historische Premiere

In Kalifornien hat nun eine neue Hoffnung zum Flug angesetzt– buchstäblich: Am 2. März hob erstmals ein Passagierflugzeug ab, das mit Wasserstoff flog. Die Turboprop-Maschine des Typs ATR-72 mit 40 Plätzen setzte zu einem 15-minütigen Flug an und erreichte eine Höhe von 1000 Metern. Eine historische Premiere.