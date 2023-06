Muttenz BL: «Hier herrscht Pioniergeist» – Gymnasiast rettet Windkraftanlage

1 / 8 Das Windrad darf gebaut werden. Die Muttenzer Stimmbevölkerung sagte am Sonntag deutlich Ja zur dafür notwendigen Änderung der Zonenvorschriften. Visualisierung: windnenergie-muttenz.ch Einen wesentlichen Anteil am Abstimmungsergebnis hat auch der Muttenzer Gymnasiast Umut Gökbas, dessen Petition das ursprünglich versenkte Windkraft-Projekt wiederbelebte. «Hier herrscht Pioniergeist», freut er sich. 20Min/Jonas Gut Die Anlage wird mit dem Rotorblatt bis zu 200 Meter hoch und soll gemäss Angaben der Aventron AG, die die Anlage bauen und betreiben wird, Strom für 800 Haushalte generieren. Basler & Hofmann

Im Windschatten des Klimagesetzes, das auch in Muttenz von einer grossen Mehrheit der Stimmbevölkerung angenommen worden ist, hat auch der Bau einer Windkraftanlage in der Baselbieter Gemeinde eine Mehrheit gefunden. Über 55 Prozent der Muttenzer Stimmbevölkerung haben einer entsprechenden Mutation der Zonenvorschriften am Sonntag zugestimmt.

Damit ist der Weg frei für den Bau eines Windrads beim Hardacker, zwischen Autobahn und Rangierbahnhof. Das Gebiet ist im kantonalen Richtplan für Windenergie vorgesehen. Die Anlage wird mit dem Rotorblatt bis zu 200 Meter hoch und soll gemäss Angaben der Aventron AG, die die Anlage bauen und betreiben wird, Strom für 800 Haushalte generieren.

«Gutes Beispiel für die Schweiz»

«Ich bin glücklich über die Entscheidung der Muttenzer Bevölkerung. Hier herrscht Pioniergeist und wir werden als gutes Beispiel in der Schweiz wahrgenommen», sagt der Muttenzer Gymnasiast Umut Gökbas. Ohne ihn wäre die Windkraft-Anlage sang- und klanglos untergegangen. An der Gemeindeversammlung hatten 118 Stimmbürger den Windpark im Sommer 2021 versenkt. Damals waren noch zwei Windräder vorgesehen.

Doch dann druckten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Muttenz Unterschriftenbögen, um eine erneute Abstimmung zu erzwingen. Im Dezember 2022 war es dann so weit und diesmal sagte eine klare Mehrheit der Gemeindeversammlung Ja zur Windkraft. Jetzt sollte allerdings nur noch ein Windrad gebaut werden. Dagegen wurde wiederum das Referendum ergriffen, weshalb es am Sonntag nun zum Urnengang und der dritten Abstimmung in dieser Frage kam.

«Das ist ein super Gefühl», sagt Gökbas über seinen ersten politischen Sieg. Das Windkraft-Projekt war die politische Initialzündung für den Gymnasiasten, der inzwischen auch Präsident der jungen Grünliberalen beider Basel ist. Er hofft, die Muttenzer Abstimmung setze ein Zeichen in der Schweiz. «Wir können jetzt zeigen, was Windkraft bewirken kann», sagt er.

Zweites Windkraft-Projekt in der Pipeline

Der Widerstand gegen die Windkraftanlage ist exemplarisch. Kaum ein Windpark-Projekt in der Schweiz kann ohne Verzögerung realisiert werden. Einsprachen und Referenden sorgen in der Schweiz vielerorts für Windstille. Allerdings fielen bisher 27 von 33 Volksabstimmungen zugunsten der Windräder aus, wie jetzt in Muttenz. Zudem hat das Bundesparlament erst gerade am Freitag den sogenannten «Windexpress» beschlossen. Damit wird das Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen verkürzt und der Gang vors Bundesgericht eingeschränkt.

Davon könnte ein zweites Windkraftprojekt in Muttenz profitieren. Die Baselbieter Energiegenossenschaft Adev plant beim Industriegebiet Schweizerhalle eine solche Anlage, wie die «bz Basel» kürzlich bekannt machte.