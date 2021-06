Besuch im Élysée-Palast - Hier herzt Justin Bieber Präsidentengattin Brigitte Macron

Die neuen Fab Four: Hailey (24) und Justin (27) Bieber hatten ein Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (43) und seiner Frau Brigitte (68).

Bei ihrem Aufenthalt in Paris steht aber nicht nur Freizeit auf dem Programm.

Überraschungsgast im Élysée-Palast: Justin Bieber und seine Frau Hailey (24) waren am Montag bei Emmanuel Macron (43) und dessen Frau Brigitte (68) geladen. Gemäss « BFMTV » sei das Paar gerade auf der Durchreise durch Paris und bat selbst um ein Treffen mit dem französischen Präsidenten. Ein Gruppenbild postete der 27-Jährige im Anschluss dann auf Instagram – ohne weiteren Kommentar.

Der kanadische Sänger, der vielleicht sogar un peu de Francais spricht, soll mit Macron über Themen rund um Aspekte und Probleme der Jugend diskutiert haben. Anlass dafür sei Fête de la musique (Fest der Musik), das jährlich am 21. Juni zur Sommersonnenwende in ganz Frankreich mit einem grossen Musikfestival gefeiert wird. In Paris fand deshalb ein Konzert im Hof des Élysée-Palastes statt, das von Musiker Jean-Michel Jarre (72) organisiert wurde. Vorwiegend wurde elektronische Musik gespielt, da diese von der Corona-Pandemie besonders betroffen sei, heisst es laut französischen Medien.