Das ist Oliver Buff

Oliver Buff (28) ist ein Schweizer Fussballer. Er spielte nach seiner Ausbildung im Nachwuchs des FC Zürich für unterschiedliche Vereine. Bis zum Sommer stand er bei den Grasshoppers unter Vertrag. Für die Zürcher lief er 18 Mal auf, erzielte drei Treffer und bereitete vier weitere vor. Seit Januar kickt Buff nun in Malaysia, wo er bei Selangor einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben hat. Die erste Station in Asien, sie ist aber nicht seine erste Station im Ausland. So stand der Techniker auch schon in Spanien bei Saragossa und auf Zypern bei Anorthosis Famagusta unter Vertrag. 2009 ist Buff mit der Schweizer U17-Nati Weltmeister geworden. Er spielte im Final von Anfang an. (nih)