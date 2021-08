Kantonsranking - Hier ist das eigene Haus am günstigsten

Musterhaus mit 5,5 Zimmern

Das Immo-Beratungsunternehmen Iazi hat die durchschnittlich erzielten Verkaufspreise für ein Muster-Einfamilienhaus per Ende Juni ermittelt. Die Firma wertete also nicht die Preise in den Immo-Inseraten aus, sondern was ein Haus tatsächlich gekostet hat. Denn oft liegen die Verkaufspreise weit über dem Inseratepreis, wenn es etwa ein Bieterverfahren für die Immobilie gibt, bei der das beste Angebot den Zuschlag bekommt. Die Eckdaten des Musterhauses: