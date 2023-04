Zürich: Hier ist der Sächsilüüte-Böögg unterwegs zum Bellevue

Am Montag findet das Sechseläuten statt. Der Zug der Zünfte startet bei nassem und kühlem Wetter – der Böögg muss sich also warm anziehen. Rund 3500 Zünfter ziehen in Kostümen, Trachten und Uniformen über die Bahnhofstrasse und dem Limmatquai zum Sechseläutenplatz, wo die Verbrennung des Bööggs stattfindet. Begleitet werden sie von über 350 Reitern, rund 50 ausschliesslich von Pferden gezogenen Wagen und gegen 30 Musikkorps.