Kurioser Unfall in Liestal BL

In Liestal BL ereignete sich am Mittwochmorgen ein auf den ersten Blick kurios anmutender Unfall. Das Foto eines News-Scouts zeigt, wie eine rote Limousine in einer scheinbar unmöglichen Position zwischen Mauer und Zaun verkeilt ist. Im Angesicht der baulichen Umstände bieten sich kaum Möglichkeiten, das Auto von der Strasse in diese Lage zu bringen. Verletzt wurde übrigens niemand.