«Body Cam»

Die Polizistin Renee (Mary J. Blige) kehrt nach einer Suspendierung in den Dienst zurück. Dort wird ihr als Kollege der Neuling Danny (Nat Wolff) zugeteilt. Während sich das Duo aneinander gewöhnt, wird ein weisser Polizist, der einen schwarzen Mann erschossen hat, vor Gericht freigesprochen.

In der Nacht brechen in der Stadt Unruhen aus. Parallel soll Renee den Tod eines Kollegen aufklären, der bei einer Verkehrskontrolle ums Leben kam.

Wer steckt hinter dem Mord?

Die mysteriöse Gestalt in den Videos scheint weitere Attacken zu planen, für Renee wird klar: Sie muss den Ereignissen auf den Grund gehen, und schon bald stösst sie auf weitere Leichen.

Malik Vitthal legt Wert auf Achtsamkeit

Er denkt an Familien, die dadurch Menschen verloren haben, sagt er gegenüber Dailydead.com. «Ich wollte eine Balance finden, dass das Publikum unterhalten ist, am Ende aber auch eine gesunde Konversation darüber führen kann.»

«Excuse Me, I Love You»

Mit Konzerten sieht es in Corona-Zeiten schlecht aus. «Excuse Me, I Love You» könnte helfen: Die erste Zeile von Grandes Song «R.E.M.» ist auch der Titel von ihrem neuem Projekt.

Die Show hat ihr Leben gerettet

Dabei verirrt sich die Sängerin in einem Stadion, wärmt sich auf der Bühne auf und legt zu Hause einen Zwischenstopp ein. «Es war schwierig, körperlich und mental, aber diese Show hat mit Sicherheit mein Leben gerettet dieses Jahr», so die 27-Jährige im Film.

Auf Instagram widmet Grande den Film ihren Fans: «Ich veröffentliche das als Liebesbrief an euch alle. Ich will euch dafür danken, dass ihr mir in diesem Leben bereits mehr gezeigt habt, als ich mir je erträumt hätte.»