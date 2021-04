1 / 7 Das Naturschutzgebiet Hudelmoos bei Amriswil. Neu sind hier Ranger im Einsatz. Stephan Steger Beim Hüttwiler See sind bereits länger Ranger im Einsatz. Donald Kaden Winter-Ranger sorgen in Lenzerheide für Ordnung und sorgen sich um die Gäste. Sundroina Pictures

Darum gehts Im Naturschutzgebiet Hudelmoos in Amriswil TG sind neu Ranger im Einsatz.

Sie sollen Besuchende für die Verletzlichkeit der Natur sensibilisieren.

Wenn nötig, können sie auch Verzeigungen aussprechen.

Auch an anderen Orten wird auf Ranger gesetzt.

Viele Menschen zieht es derzeit ins Naturschutzgebiet Hudelmoos bei Amriswil. «Die meisten von ihnen verhalten sich vorbildlich, doch leider gibt es Ausnahmen», heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung des Amts für Raumentwicklung und des Forstamts des Kantons Thurgau. Das Verlassen der Wege oder nicht angeleinte Hunde hätten zur jetzigen Jahreszeit besonders schwerwiegende Folgen, denn die Natur erwache und die Vögel brüten. «Werden sie dabei gestört, verlassen sie ihr Nest und die Brut verendet», heisst es weiter.

Um das Miteinander von Mensch und Natur im Hudelmoos weiter zu verbessern, seien deshalb ab sofort in Absprache mit den Gemeinden periodisch Ranger im Moorgebiet unterwegs. Die Ranger sollen die Konsequenzen von Fehlverhalten aufzeigen. Dabei stehe die Sensibilisierung für den Schutz der Natur klar im Vordergrund. Bei groben oder wiederholten Verstössen gegen die Schutzverordnung können die Ranger auch Verzeigungen aussprechen.

Mehrere Gebiete mit Rangern

Das Hudelmoos ist das fünfte Naturschutzgebiet, in dem der Kanton Thurgau regelmässig Ranger einsetzt: Die weiteren sind der Schaarenwald bei Diessenhofen, die Hüttwiler Seen, das Ermatinger Ried und die Auenschutzgebiete an der Thur. Bis Ende Jahr sollen im Hudelmoos zudem neue Tafeln aufgestellt werden, die die Besuchenden besser informieren und lenken. Die Gemeinden Amriswil, Muolen und Zihlschlacht-Sitterdorf arbeiten gemeinsam mit den Kantonen St. Gallen und Thurgau an diesem kantonsübergreifenden Projekt.

Auch die Ferienregion Lenzerheide setzte im Winter auf Ranger. Zu ihren Aufgaben zählen nebst der Corona-Sensibilisierung auch das Auskunft-Geben in Sachen Orientierung in der Destination, Insider-Tipps oder auch einfach einmal ein ungezwungener Schwatz. Bereits im Sommer setzte die Region Ranger am Heidsee ein. Und auch am Palpuogna-See im Albulatal waren bereits Ranger im Einsatz. Durch Instagram wurde der See zum Hype, nicht ohne negative Folgen für die Natur. Die Leute fällten Bäume, um an Grillholz zu kommen oder verrichteten ihr Geschäft im Wald. Nachdem vergangenes Jahr das Alpstein-Gebiet von Touristinnen und Touristen überrannt wurde, wurden auch hier Ranger gefordert.

Mit Sorgen blickte auch der Berufsverband der Swiss Rangers auf die Festtage, nachdem das BAG vergangene Weihnachten dazu riet, im Wald zu feiern. In einer Mitteilung hiess es damals: «Die Naturschutzaufseher

befürchten eine hohe Belastung der Natur, da es immer beliebter wird, Festtage und Freizeit in der

Natur zu verbringen. Die Swiss Rangers freuen sich über das wachsende Interesse an der Natur,

rufen die Schweizerinnen und Schweizer aber zu respektvollem Verhalten und zur Beachtung von

einfachen Regeln in der Natur auf.»

