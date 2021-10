E-Sport – Hier kann man gegen einen Fifa-Profi antreten

Der E-Sportler tritt aber nicht nur am Turnier an. Er duelliert sich am Abend des Freitags, 15. Oktober in der «Beat the Pro-Challenge» auch mit Besucherinnen und Besuchern.

Im Emmen Center dreht sich bis am Samstag noch alles um E-Sport. Besucherinnen und Besucher können im Spiel «Gran Turismo» um die schnellste Tageszeit fahren oder das neue «Mario Kart Live» ausprobieren. Seit Mittwoch messen sich zudem die Cracks im Fussballsimulationsspiel «Fifa 22». Am Freitag ab 19.00 Uhr, steht das nächste Highlight an. Dario Manta, der « Fifa»-Schweizermeister 2019 tritt gegen Besucherinnen und Besucher an.

Manta freut sich darauf, im Emmen Center zu zocken. Seine Gegner und Gegnerinnen will der Basler aber nicht unterschätzen: «Ich bin das beste Beispiel, dass man etwas erreichen kann, wenn man es will.» Als er an der Schweizer Meisterschaft angetreten sei, habe ihn niemand auf der Rechnung gehabt. Trotzdem gewann der Aussenseiter damals den Final gegen einen Profi.

Manta will den Sieg im Emmen Center

Neben der «Beat the Pro»-Challenge, bei der er gegen Besucherinnen und Besucher spielt, nimmt er auch am regulären «Fifa»-Turnier teil, welches im Emmen Center ausgetragen wird. «Ich will dieses Jahr die Revanche», sagt der Basler. Bereits im letzten Jahr hat er am Turnier im Emmen Center teilgenommen. Damals holte er sowohl in der Kategorie 1 gegen 1 wie auch in der Kategorie 2 gegen 2 nur den zweiten Rang.