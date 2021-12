Boosten über Weihnachten – Hier kann man sich über die Festtage impfen lassen

Die Weihnachtsferien bieten endlich die Gelegenheit, sich um die Impfung zu kümmern. Nur: Nicht alle Impfstellen in der Zentralschweiz haben zwischen Weihnachten und Neujahr geöffnet. Während man in Luzern spontan aufs Impfschiff kann, muss man sich in Uri voranmelden. Aber keine Sorge, hier haben wir alles Wichtige für dich zusammengefasst.

1 / 6 In den kantonalen Impfzentren des Kanton Luzerns kann man sich auch über die Festtage nach Voranmeldung impfen lassen. Diese sind vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember geöffnet und dann ab dem 3. Januar wieder. Kanton Luzern Der Impftruck des Kanton Luzerns ist über Weihnachten und Neujahr nicht im Einsatz. Auch die Impfzentren beim Luzerner Kantonsspital bleiben geschlossen. 20min/Matthias Spicher Am 26. und am 31 Dezember von 9 bis 16 Uhr sowie vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember zwischen 11 und 20 Uhr ist die Impfung auf dem Luzerner Impfschiff spontan möglich. Kanton Luzern

Darum geht’s Auffrischimpfungen gegen Covid-19 sind auch über die Festtage in der Zentralschweiz möglich.

In Luzern kann man sich spontan auf dem Impfschiff impfen lassen oder mit Voranmeldung in den Impfzentren.

Nidwalden hat am 24. und 31. Dezember geschlossen, bietet dafür aber am 29. Dezember ein zusätzliches Impffenster an.

In Glarus wird dazu aufgerufen, sich möglichst schnell zur Impfung anzumelden. Über die Festtage seien noch Termine frei.

Die Festtage stehen vor der Tür. Während die einen im Kreis ihrer Familie feiern, wollen andere möglichst schnell eine Boosterimpfung gegen Covid-19 erhalten. Doch nicht überall sind die Impfzentren über die Feiertage auch geöffnet. Die Impfzentren des Luzerner Kantonsspital zum Beispiel machen über Weihnachten und Neujahr eine Impfpause. So sieht das Angebot in den Zentralschweizer Regionen aus:

LU: Spontan auf dem Impfschiff, mit Voranmeldung in den Impfzentren

Wer sich im Kanton Luzern spontan über die Festtage impfen lassen will, kann dies auf dem Impfschiff machen. Am 26. und am 31. Dezember von 9 bis 16 Uhr sowie vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember zwischen 11 und 20 Uhr sind die Impfungen am Landesteg beim Europaplatz möglich. Ansonsten können Impfwillige im Kanton Luzern sich in einem der kantonalen Impfzentren in der Messe Luzern, in Willisau oder in Hochdorf nach Voranmeldung impfen lassen. Diese sind vom 27. Dezember bis zum 30. Dezember geöffnet und ab dem 3. Januar wieder. Die dezentralen Impfstandorte im Kanton bleiben wie auch die Impfzentren des Luzerner Kantonspitals geschlossen.

NW: Spezielle Öffnungszeiten über die Festtage

Der Kanton Nidwalden bietet über die Festtage Impfungen im alten Zeughaus in Oberdorf an. Geöffnet hat es am 28. und am 29. Dezember. Die Auffrischimpfung erfolgt nach Voranmeldung, ansonsten werden auch Walk-In-Impfungen angeboten. Ab dem 10. Januar sollen zudem deutlich mehr Termine für Auffrischimpfungen angeboten werden können, wie der Kanton Nidwalden mitteilt. Ein Gesuch des Kantons um Armee-Unterstützung wurde bewilligt.

ZG: Nur an Weihnachten und Neujahr geschlossen

Zugerinnen und Zuger können sich im Impfzentrum in Baar impfen lassen. Dieses hat über die Feiertage lediglich am 25. Dezember und am 1. Januar geschlossen. Am 24. und am 31. Dezember kann man sich in Baar zwischen 7.10 und 13 Uhr impfen lassen, am 26. Dezember und am 2. Januar zwischen 14 und 18 Uhr. Ansonsten gelten die normalen Öffnungszeiten des Impfzentrums. Erstimpfungen sind ohne Anmeldung möglich, für Auffrischimpfung braucht es eine Voranmeldung.

UR: Im Spital wird auch über die Festtage geimpft

Im Kanton Uri sind alle Personen ab 16 Jahren, die ihre Zweitimpfung vor mindestens vier Monaten gehabt haben zur Boosterimpfung zugelassen. Über die Festtage kann man sich im Kantonsspital Uri boosten lassen. «Im Kantonsspital wird auch zwischen Weihnachten und Neujahr geimpft», lässt sich Gesundheitsdirektor Christian Arnold in einer Medienmitteilung zitieren. Anmelden kann man sich dafür online oder unter 041 875 50 70. Bis am Abend des 23. Dezembers kann man sich zudem spontan im Zeughaus Altdorf boosten lassen.

GL: Noch freie Termine über die Festtage

In Glarus wird dazu aufgerufen, sich so rasch wie möglich für die Boosterimpfung anzumelden. Damit könne ein wesentlicher Beitrag zur Reduktion der Viruszirkulation geleistet und einer weiteren Belastung der Spitäler vorgebeugt werden. Laut einer Medienmitteilung seien aktuell und über die Festtage noch Impftermine frei.

SZ & OW: Obwalden hat fast jeden Tag offen

Das Impfzentrum in Obwalden ist jeden Tag geöffnet, ausser am 24., 25. und 26. Dezember, wie der Kanton auf Anfrage mitteilt. Im Kanton Schwyz wird in den Spitälern geimpft. Das Spital Schwyz impft zwischen dem 27. und 30. Dezember. Das Spital Lachen und das Spital Einsiedeln impfen ebenfalls. Eine Anfrage bei den Spitälern, ob dort während der Festtage andere Öffnungszeiten gelten, blieb am Mittwoch unbeantwortet.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143