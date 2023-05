Wetter Schweiz: So wird das Wetter an Auffahrt

Am Auffahrtstag fliesst mit Bise trockenere Luft ein. So stellt sich mindestens teilweise sonniges und bis zum Wochenende zunehmend wärmeres Wetter ein. Höchstens noch vereinzelt sind in den Bergen Schauer oder Gewitter zu erwarten, wie MeteoNews mitteilt. Im Flachland sollte es bei bis Samstag bei zeitweise mässiger Bise meist trocken bleiben. Allerdings sind die Böden noch sehr feucht und müssen zuerst noch abtrocknen.

Regenrisiko im Süden höher

Strahlend schön wird es zwar auch im Flachland nicht. So gibt es teilweise Hochnebel- und Wolkenfelder sowie Quellwolken. In den Alpen besteht jedoch ein latentes Schauer- und Gewitterrisiko, das am Sonntag am höchsten ist. Vereinzelt ist am Sonntag in der zweiten Tageshälfte auch im Flachland ein Schauer oder Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen immer weiter an und erreichen am Wochenende 20 Grad und etwas mehr. Je nach Wettermodell kann am Sonntag auch lokal die Sommermarke von 25 Grad geknackt werden.