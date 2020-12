1 / 10 Einkaufen über die Festtage ist wegen der neuen Corona-Massnahmen schwierig. imago/Michael Schick Die Mehr zahl der Coop-Filialen m a cht an Heiligabend a b 17 Uhr zu. Imago Migros in kleineren Ortschaften schliessen sogar schon um 16 Uhr. REUTERS

Darum gehts Über die Festtage gibt es wegen der Corona-Massnahmen nur wenige Einkaufsmöglichkeiten.

Denn für Detailhändler gilt eine Sperrstunde ab 19 Uhr.

An Heiligabend schliessen viele Läden sogar schon früher.

Bis zum 22. Januar 2021 gelten in der Schweiz neue Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Unter andere m m üssen die meisten Läden an Heiligabend um 19 Uhr zumachen und bleiben dann über die Weihnachtstage geschlossen.

Coop - und Migros-Verkaufsstellen schliessen am 24. Dezember sogar vielerorts vor der offiziellen Sperrstunde: So ist die Mehrheit der Coop-Filialen ab 17 Uhr zu. Migros -Läden in kleineren Ortschaften schliessen bereits um 16 Uhr. An stark frequentierten Standorten wie dem Zürcher Hauptbahnhof oder am Bahnhof Bern haben allerdings beide Detailhändler bis 19 Uhr geöffnet.

Lidl schliesst fast alle Filialen am 24. Dezember bereits um 17 Uhr – aus Rücksicht auf die Mitarbeitenden, wie es auf Anfrage heisst . Ähnlich sieht es bei Aldi aus: Die meisten Filialen schliessen um 17 Uhr ihre Türen.

Am 25. Dezember sind alle Läden geschlossen. Anders sieht es am 26. Dezember aus: Migros- und Coop- Filialen haben etwa in Fr e iburg und Wallis geöffnet. Denn nicht in allen Kantonen ist der Tag gesetzlich als Feiertag anerkannt.

Sperrstunde gilt auch für Tankstellenshops

Wer im Notfall in einer Tankstelle shoppen will, geht leider leer aus. Denn zwischen 19 und 6 Uhr, an Sonntagen sowie am 25. und 26. Dezember gibt es dort nur Treibstoff. Weil Tankstellenshops normalerweise so lange offen haben, w i e erlaubt , dürften die meisten an Heiligabend aber bis 19 Uhr geöffnet haben, sagt der Verband der Tankstellenshops Schweiz auf Anfrage.

Eine Ausnahme gilt für Tankstellenshops in den Kantonen Fr e iburg, Neuenburg, Waadt und Wallis sowie im Fürstentum Liechtenstein. Dort gelten die Corona-Massnahmen aufgrund eines kantonalen Beschlusses nicht. So h aben 63 Coop Pronto Shops sowie einige Migrolinos auch vom 25. bis 27 . Dezember geöffnet.

Bäckereien sind geöffnet

Wer vergessen hat , den Kühlschrank aufzufüllen , muss über die Feiertage aber nicht verhungern: Neben Take- a way kann man auch bei Bäckereien einkaufen: Diese dürfen am Sonntag und an den Feiertagen das ganze Sortiment anbieten, sofern sie zwei Drittel ihres Umsatzes mit Backwaren und Confiserie-Angeboten erzielen.

Die Sperrstunde und das Sonntagsverkaufsverbot dürfen in Kantonen gelockert werden, wenn der Reproduktionswert kleiner als 1 und einer Inzidenz unter dem Schweizer Durchschnitt ist.