Die Website WindowSwap gibt uns etwas, das wir alle schmerzlich vermissen: Eine andere Aussicht als die aus unserem Wohn- oder Schlafzimmer und dem Homeoffice. Einen kleinen Einblick in ein anderes Land, ein anderes Leben und sogar andere Geräusche.

Das Projekt war die Idee von Sonali Ranjit und Vaishnav Balasubramaniam. Inspiriert wurden sie von ihren eigenen Lockdown-Erlebnissen. Die beiden Inder leben in Singapur und haben während des Lockdowns Fensterfotos mit Freunden und Bekannten ausgetauscht.

Gezeigt wird jeweils ein kurzer Videoausschnitt mit Ton, der irgendwo auf der Welt aufgenommen wurde: Eine belebte Strasse in Südkorea, ein typischer Pariser Balkon oder verschneite Berge in Alaska.

Mitmachen können alle: Dafür musst du auf der Website ein 10-minütiges Video einreichen, horizontal gefilmt und am besten in HD-Qualität. Dazu braucht es deinen Vornamen und den Ort, an dem sich das Fenster befindet. Auch der Ton des Videos wird wiedergegeben.