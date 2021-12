2G oder Maskenpflicht? – Hier kannst du checken, welche Corona-Regeln in deinen Lieblingsclubs gelten

«Mein Ziel ist es nicht, damit reich zu werden. Ich möchte allen Clubgängerinnen und Clubgängern eine Übersicht verschaffen, was wo gilt und ihnen somit immerhin den Ausgang etwas weniger kompliziert gestalten», so Lucas Nussbaum.

Seit der Bundesrat die neuesten Massnahmen verkündet hat, die besonders die Nachtclubs betreffen, herrscht Chaos: In jeder Disco gelten unterschiedliche Verhaltensregeln. Um zu vermeiden, dass Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer die Internetseiten jedes einzelnen Clubs abklappern müssen, hat ein Berner eine Plattform erstellt, auf der Clubs und Events samt Massnahmen aufgelistet sind.

«Mein Ziel ist es nicht, damit reich zu werden»

«Ich wollte am Samstag mit meinen Freunden in den Ausgang und wir mussten erst alle Websites und Instagram-Pages durchsuchen, um herauszufinden, ob wir auf der Tanzfläche eine Maske tragen müssen oder ob 2G ohne Maskenpflicht gilt», sagt Luca Nussbaumer, Gründer der Plattform Mynightlife.ch, zu 20 Minuten. So sei die Idee entstanden, eine Internetseite mit den wichtigsten Informationen zu verschiedenen Clubs zu erstellen.