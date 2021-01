Probleme bei der Eingabe des Gewichts und der Grösse?

Da es sich bei 23andme um ein amerikanisches Unternehmen handelt, ist zu beachten, dass die Angaben zur Grösse und zum Gewicht in Feet beziehungsweise in Pfund gemacht wird. Eine kurze Google-Suche nach «80 Kilogramm im Pfund» oder «175 Zentimeter in Feet und Inches» liefert allerdings eine rasche und einfache Übersetzung.