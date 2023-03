Japan: Hier kannst du deine Anime-Figur heiraten

Japanische Website : Hier kannst du deine Anime-Figur heiraten

Millionen Menschen in aller Welt lieben japanische Charaktere aus Anime, Manga und Videospielen – manche verlieben sich bisweilen sogar regelrecht in sie.

1 / 4 In Japan können sich Menschen mit Anime-Figuren verheiraten lassen. Screenshot Cryptohubk Yasuaki Watanabe ist der Schöpfer der Webseite. Er selbst ist gemäss der japanischen Tageszeitung «Yomiuri Shimbun» mit einer Anime-Figur verheiratet. Kennen gelernt hat er sie beim Erstellen eines Posters. IMAGO/ZUMA Wire «Eine inoffizielle Institution, die die reale Welt und andere Dimensionen verbindet», heisst es in japanischer Sprache auf der Webseite. IMAGO/NurPhoto

Darum gehts Menschen, die sich sexuell, erotisch oder romantisch zu fiktiven Charakteren hingezogen fühlen, können sich in Japan mit Anime-Figuren verheiraten lassen.

Vor zwei Jahren wurde dafür eine Webseite erstellt, die auch Heiratsurkunden ausstellt.

Yasuaki Watanbe will mit seiner Webseite Betroffene von «Fiktosexualität» unterstützen, da Menschen oft mit Unverständnis auf solche Gefühle reagieren.

In Japan bietet eine Webseite solchen «Liebhabern» gar den Bund fürs Leben, samt «Heiratsurkunde». «Eine inoffizielle Institution, die die reale Welt und andere Dimensionen verbindet» und «Heiratsurkunden ausstellt», heisst es dort auf Japanisch, überschrieben mit den englischen Worten: «best wishes for a lifetime of love and happiness» (Die besten Wünsche für ein Leben voller Liebe und Glück). Man habe seit dem Start vor gut zwei Jahren Heiratsurkunden für mehr als 200 «Paare» ausgestellt, zitierte die Tageszeitung «Yomiuri Shimbun» den Betreiber der Seite.

Schöpfer selbst mit einer Anime-Figur verheiratet

Yasuaki Watanabe, der seinen Online-Service «Dimension Management Agency» nennt, ist dem Bericht nach selbst mit einer Anime-Figur «verheiratet». Der Designer, der im realen Leben geschieden ist, hatte die Anime-Figur beim Erstellen eines Posters kennen gelernt – und sich in sie verliebt. So wie er sich in Menschen verliebe, habe er sich in die Figur verliebt, sagt er. Doch viele Menschen reagierten mit Unverständnis auf solche Gefühle. Mit seiner Webseite wolle er darunter leidenden Betroffenen helfen, wurde Watanabe zitiert.

Das Phänomen, bei dem sich Personen zu fiktiven Figuren aus Anime, Manga, Video- und Computerspielen oder Büchern hingezogen fühlen, gibt es auch in anderen Ländern. Bei sexuellen Gefühlen, erotischem und romantischem Begehren gegenüber solchen fiktiven Personen sprechen Experten auch von «Fiktosexualität» – ein Begriff, der «Yomiuri Shimbun» zufolge auch in Japan an Aufmerksamkeit gewinnt.

