Fan-Partys - Hier kannst du die EM-Sause mitverfolgen

Der Präsident des FC Italia Zurigo, Francesco Marrella, freut sich riesig auf das heutige Spiel. «Dass Italien bereits am Eröffnungsspiel dabei ist, ist toll. Wir sind sehr gespannt.» Die Mitglieder des Vereins treffen sich heute im kleinen Rahmen, um die italienische Mannschaft anzufeuern. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits am Nachmittag. «Beim Spiel dürfen kühles Bier und ein paar italienische Spezialitäten natürlich nicht fehlen», so Marrella.

Der Zürcher Ivan Audino ist fürs EM-Eröffnungsspiel sogar in Italien selbst: «Ich besuche im Moment meinen Cousin in Mailand und werde mit ihm zusammen den Match schauen», sagt der 29-Jährige. Er freut sich, obwohl die Euphorie nicht so gross sei wie in anderen Jahren: «Wenn es dann aber losgeht, kommt das schon noch.» Er hofft auf Erfolgserlebnisse für die italienische Mannschaft: «Das kann dem Land Kraft geben, gerade in dieser schwierigen Zeit.»