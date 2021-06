Die grosse Übersicht - Hier kannst du die EM-Spiele im Public Viewing mitverfolgen

Die Fussball-EM startet am Freitag, 11. Juni, und dauert bis am 11. Juli.

Für viele Fans gehören Public Viewings zum Fussballfest dazu. Zwar werden die Veranstaltungen wohl vielerorts kleiner als in den Vorjahren ausfallen, doch dank der jüngsten Lockerungen der Corona-Massnahmen sind Public Viewings durchaus möglich: In Innenräumen gilt derzeit ein Limit von 100, in Aussenbereichen von 300 Personen. Es gilt eine Sitzpflicht, für Konsumation müssen die Kontaktdaten angegeben werden. In Innenräumen dürfen vier und auf Terrassen maximal sechs Personen an einem Tisch sitzen.