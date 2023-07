Michelin: Das sind die günstigsten Sternerestaurants

Wenn du unbedingt bei einer der besten Köchinnen oder bei einem Top-Koch essen willst, sind das die wohl günstigsten Optionen. Die meisten sind weit entfernt von der Schweiz, aber ein ziemlich preiswertes liegt auch ganz nah an der Schweizer Grenze.

Wie weit würdest du für feines Sterne-Essen reisen? Ich habe schon extra Trips zu Sternerestaurants gemacht. Wenn ich sowieso verreise, schaue ich immer nach Leckereien. Ich zahle lieber etwas mehr und esse in der Schweiz. Ich reise nur bis in meine Küche und koche dort. Mir sind diese Sterne nicht wichtig. Hauptsache, es schmeckt.

Sterneküche muss nicht immer unglaublich teuer sein. Ein Stern des Guide-Michelin ist zwar die begehrteste Auszeichnung, die ein Restaurant für Angebot und Service ergattern kann, er muss aber nicht auf den Preis schlagen.

Hongkong und Singapur besonders günstig

Für das günstigste Sterneresti musst du weit reisen. In Hongkong gibts ausgezeichnete Dim Sums zum Schnäppli-Preis. Der Chefkoch Mak Kwai Pui und sein Kollege Leung Fai Keung sind die Besitzer und Gründer von Tim Ho Wan. Den Stern gab es schon im Jahr 2009, mittlerweile gibt es auch Lokale in Singapur und in den USA. Du kannst hier Dim Sum, die wörtlich übersetzt «kleine Herzwärmer» heissen, für weniger als drei Franken essen.

Auch in Singapur lässt sich extrem günstige Sterneküche finden. Beim Restaurant Hill Street Tai Hwa Pork Noodle gibt es, wie der Name schon sagt, vor allem Nudeln. Die beschreibt der Michelin-Guide so: «Die Nudeln bieten in jedem Bissen eine schöne Geschmacks- und Texturabstufung. Knusprige getrocknete Scholle, Grieben und zarte Schweineleber werden mit grösster Sorgfalt zubereitet. Man muss damit rechnen, dass man zu jeder Tageszeit Schlange steht.» Kostenpunkt: rund vier Franken pro Nudelgericht.

Günstig schlemmen in Tokio

Das Kappo Nakajima in Shinjuku, Tokio, ist eines der preisgünstigsten Michelin-Sternerestaurants in Japan. Das Restaurant ist besonders für sein Spezialgericht Iwashi (Sardinen) bekannt. Die kleinen Fische sind der Star des Restaurants und befinden sich in fast jedem Gericht. Für rund sieben Franken gibts hier ein Mittagsmenü.

Auch in den USA gibt es günstige Sterneküche. Zum Beispiel im State Bird Provision in San Francisco. Im Michelin-Guide wird das Restaurant so angepriesen: «Evolution der gehobenen Küche, wo sich die Gäste die Teller im Dim-Sum-Stil gegenseitig reichen und die saisonale Küche lebendig und überraschend ist. Vielleicht verstehen Sie zunächst nicht alles, was Sie bestellt haben, aber die Preise sind angemessen, sodass Sie sich ein paar Extras gönnen und alles probieren können.» Für Snacks zahlst du etwa acht Franken, für eine Mahlzeit rund elf Franken.

Schlemmen für 25 Franken in Frankreich

Doch wo gibt es ein gut bezahlbares Sterneresti in – oder nahe – der Schweiz? Wer eines in der Schweiz sucht, aber nicht tief in die Tasche greifen will, wird enttäuscht. Aber im Nachbarland kannst du für wenig Geld fein schlemmen. Zwischen Morteau und La Chaux-de-Fonds, nicht weit von der französisch-schweizerischen Grenze entfernt, findest du das Le France. Ein Drei-Gänge-Menü kostet hier 25 Franken.