Hier kannst du dieses Jahr am günstigsten Skiferien machen

Darum gehts Eine Analyse der Skipreise zeigt, wofür Schweizer Haushalte am meisten Kosten einberechnen müssen für die laufende Saison.

Die Bank Cler und das Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics haben dazu drei Skiorte in den Preissegmenten günstig, mittelteuer und teuer verglichen.

Am meisten profitieren können Pärchen und Familien in Airolo.

Bank Cler hat in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics mittels einer Stichprobe Daten von drei Destinationen erhoben. Um möglichst das ganze Spektrum abzubilden, haben die beiden Unternehmen eine teure (Verbier), eine mittelteure (Saas-Fee) und eine günstige (Airolo) Destination unter die Lupe genommen. Untersucht wurde der Zeitraum zwischen dem 19. Februar und dem 26. Februar 2022 respektive zwischen dem 4. Februar 2023 und dem 12. Februar 2023.

Verglichen wurden die Kosten für drei typische Schweizer Haushalte (siehe unten). Im Gesamtbetrag sind Skischule, Skiverleih, Skipass sowie Ferienwohnung (inkl. Kurtaxe) eingerechnet.

Kosten für vierköpfige Familie (2 Erwachsene, 7-jähriges Kind & 10-jähriges Kind)

Am stärksten zugenommen im Vergleich zum Vorjahr haben die Kosten für eine Unterkunft in Saas-Fee. Mit 2209 Franken kostet eine Unterkunft rund 22 Prozent mehr für die Skiwoche 2023 im Gegensatz zur Skiwoche 2022. Als Übernachtungsmöglichkeit gehen Bank Cler und BAK Economics von einer Airbnb-Ferienwohnung aus. Um 23 Prozent gesunken sind die Kosten hingegen im Skigebiet Airolo für die Ausleihe von Skimaterial. Gesamthaft zahlt eine vierköpfige Familie in der oben genannten Konstellation rund 14 Prozent weniger für Skiferien in Airolo als noch 2022.

(Ehe-)Paar mit doppeltem Einkommen und gehobenen Ansprüchen

Auch hier sind die Kosten für die Unterkunft im Gegensatz zum Vorjahr gestiegen. In Verbier um satte 27 Prozent. Ein (Ehe-)Paar bezahlt hier rund 4875 Franken. Bank Cler und BAK Economics gehen in ihrer Analyse von einer Übernachtung in einem Doppelzimmer eines 4-Sterne-Hotels aus.

Günstiger wurden die Unterkünfte allerdings in Airolo (-7 Prozent). Gesamthaft zahlt hier ein (Ehe-)Paar 14 Prozent weniger für die gesamten Skiferien.

Wohngemeinschaft (WG) mit drei Studenten (Ü-18)

Bei den drei Vergleichsdestinationen ist für sie der Skipass in Saas-Fee mit 473 Franken am teuersten. In Verbier bezahlen sie für den Skipass hingegen zwölf Prozent weniger als noch im Vorjahr (425 Franken). Am stärksten abgenommen haben die Kosten für die Ausleihe von Skimaterial in Airolo (-17 Prozent). Hier haben allerdings die Kosten für die Unterkunft um rund 33 Prozent im Vergleich zu 2022 zugenommen. In der Analyse wird davon ausgegangen, dass die Studentinnen und Studenten in einer Airbnb-Ferienwohnung unterkommen.

Zusammenfassung und Prognosen

Am meisten einberechnet werden müssen bei den Skiferien die Kosten für die Unterkünfte. Diese machen laut der Auswertung von Bank Cler und BAK Economics rund 55 Prozent der Gesamtkosten aus. An zweiter Stelle folgen die Skipässe mit 24 Prozent.

Die Vermarktungsorganisation Schweiz Tourismus teilte gegenüber dem «Tages-Anzeiger» mit, die Prognosen für Preissteigerungen in diesem Jahr lägen für Hotellerie und Bergbahnen zwischen null und drei bis zu fünf Prozent. In der Hotellerie könnte es sogar zu einer Preissteigerung von zehn Prozent kommen.

Die Bank Cler und BAK Economics gehen laut dem «Tages-Anzeiger» nicht davon aus, dass der milde Winter die Preise in dieser Saison gross beeinflussen wird. Es könnte allerdings zu Preisreduktionen in den tiefer gelegenen Skigebieten kommen, im Falle, dass sich die Schneesicherheit von Jahr zu Jahr verringert.