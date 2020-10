St. Gallen Hier kannst du etwas ans Rathaus schreiben

Gewisse Wörter in verschiedenen Sprachen sind nicht erlaubt.

Mit dem Smartphone kann man Wörter an die Lichtinstallation senden.

Ein interaktives Kunstprojekt lockt in St. Gallen neugierige Passanten an.

Eine Lichtinstallation vor dem Rathaus in St. Gallen sorgt derzeit für Belustigung. Fünf Boxen mit LED-Panels stehen beim Eingangsbereich des Rathauses, mit denen Buchstaben projiziert werden. Mit dem Smartphone kann man die einzelnen Buchstaben zu Wörtern formen und so seine eigene Botschaft an die Glaswand des Rathauses bringen.