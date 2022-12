Hier kannst du für unter zehn Franken skifahren

Randa (VS)

Randa im Wallis hat etwa 430 Einwohnerinnen und Einwohner – und einen einzigen Skilift. Dieser liegt auf einer Höhe von rund 1430 Metern und ist ideal für Familien mit Kindern. Wer nicht Ski fahren will, kann sich auf Langlaufloipen oder einem Natureisfeld vergnügen. Eine Tageskarte kostet in Randa acht Franken.

Dietikon (ZH)

Sitzberg – Fischingen (TG)

Oberwald (VS)

Goldiwil – Multenegg (Heiligenschwendi) (BE)

Les Haudères – L'Homazo (VS)

In der Genferseeregion liegt das Skigebiet Les Haudères – L'Homazo. Ein Lift befördert die Gäste auf eine Höhe von rund 1450 Metern über Meer. Er liegt am Fusse des Dent Blanche in den Walliser Alpen, rund zehn Kilometer westlich von Zermatt. Wer einen Tag snowboarden oder Ski fahren will, bezahlt fünf Franken.