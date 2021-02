Zwei Händler haben angekündigt, dass die Next-Gen-Konsole von Sony heute erneut in den Verkauf kommt. Wer eine PS5 ergattern will, muss aber wohl schnell zuschlagen.

So sieht die PS5 von Sony aus. Sony

Darum gehts Bei Fust gibt es heute die Playstation 5 zum Kauf.

Das hat das Unternehmen auf seiner Website angekündigt.

Um welche Uhrzeit die PS5 zum Kauf freigegeben werden, ist unklar.

Nach langem Warten ist es endlich wieder so weit: Heute, am 11. Februar 2021, kommt eine kleine Anzahl an Playstation 5 in der Schweiz auf den Markt. Als erstes hat dies Fust angekündigt. Wie dessen Website zu entnehmen ist, wird die PS5 online – und ausschliesslich online – zur Verfügung stehen. Um welche Zeit der Verkauf freigeschaltet wird, wird nicht erwähnt. Ebenfalls unklar ist, wie viele Exemplare tatsächlich zum Verkauf stehen werden. Wer heute eine Next-Gen-Konsole ergattern will, für den gilt also: Augen offen halten und die Website refreshen.

Auch Interdiscount hat verkündet, dass heute ein weiterer Bestand an Playstation 5 zum Verkauf freigeschaltet wird. Es ist aber ebenfalls unklar, um welche Zeit dies genau geschehen wird. World of Games hatte bereits gestern eine kleinere Anzahl an Konsolen im Angebot, diese sind aber bereits wieder vergriffen.

Media Markt lässt hingegen mitteilen, dass ihrem Shop in den nächsten Tagen keine PS5 in den Verkauf kommen wird. «Sobald wieder welche verfügbar sind, werden wir die Kunden, wie auch schon in den letzten Monaten, mittels PS5-Newsletter über den Verkaufsstart informieren», so Stella Zeco von Media Markt.

Falls heute weitere Verkaufsstellen neue Kontingente an PS5 ankündigen, wird dies in diesem Artikel ständig ergänzt.

Sofort ausverkauft

Die Playstation 5 war schon am Vorverkaufstag im September so beliebt, dass sie innert nur weniger Stunden überall restlos ausverkauft war. Wer also nicht schnell genug zugeschlagen hat, musste sich anschliessend länger gedulden. Denn die weltweite Nachfrage nach den Konsolen ist so gross, dass es nach wie vor unklar ist, wann überhaupt wieder neue Konsolen nachgeliefert werden können.

Offizieller Verkaufsstart der PS5 war der 19. November. Schon Tage und Wochen zuvor waren aber auf verschiedensten Auktionsplattformen Angebote zu finden, die die PS5 zu einem extrem erhöhten Preis anbieten. So bieten Verkäufer die Konsole für 2000 Franken oder mehr auf Ebay an. Im Laden kostet die PS5 allerdings 399 Franken ohne Blue-Ray-Laufwerk und 499 mit Laufwerk.

Ähnlich verhielt es sich nochmals am 3. Dezember, als einige Händler einen kleinen Nachschub an Konsolen zum Verkauf freigaben. Damals dauerte es sogar nur wenige Minuten, bis die Konsolen bereits wieder ausverkauft waren. Dieses Bild zeigt sich nicht nur in der Schweiz, sondern auf der ganzen Welt. Überall, wo neue Bestände zum Kauf freigegeben werden, dauert es nur wenige Minuten bis Stunden, bis diese vergriffen waren.