Hier kannst du in der Schweiz im Iglu übernachten

Die Igludörfer von Gstaad bis Davos

Zum Schutz vor der nächtlichen Kälte konstruierte der Snowboarder Adrian Günter vor über zwanzig Jahren sein erstes Iglu auf einem Gipfel. Er wollte der Erste sein, der am nächsten Tag mit seinem Brett eine frische Spur ins Weiss zieht. Als immer mehr Menschen es ihm gleichtun wollten, erfand er eine effizientere Bauweise. Statt Schneeklötze zu stapeln, fertigten er und sein Team mit Hilfe von riesigen Ballons ganze Iglu-Dörfer.

Inzwischen kann man als Gast sechs Igludörfer besuchen. Vier davon stehen in der Schweiz: in Gstaad, auf dem Stockhorn, in Zermatt und Davos.