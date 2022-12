Bubble-Hotel in Jordanien: Hier schläfst du mitten in der Wüste

In welcher Umgebung möchtest du einmal deine Ferien verbringen?

Die Wüste reizt mich sehr. Ich liebe die Tropen. Am liebsten mitten im ewigen Eis. Ich bleibe lieber in der Nähe der Zivilisation und bevorzuge Grossstädte. Im Wald – das ist Natur pur. In den Bergen fühle ich mich am wohlsten. Ganz ehrlich? In meinen eigenen vier Wänden!