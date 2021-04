Floc – so heisst die neue Cookie-Alternative von Google. Jetzt ist die Testphase angelaufen. Dieses Tool zeigt dir, ob du zur Gruppe der Google-Versuchskaninchen gehörst.

1 / 9 Google hat eine grundlegende Änderung angekündigt, was das Tracking der Nutzerinnen und Nutzer im Internet angeht. Unslpash So sollen künftig Cookies von Drittanbietern nicht mehr erlaubt sein. Unslpash Damit kann keine gezielte Werbung mehr angezeigt werden. Unslpash

Darum gehts Google will Cookies von Drittanbietern ein Ende setzen.

Als Alternative wird eine neue Technologie getestet, die Floc genannt wird.

Der Test ist bei rund 0,5 Prozent aller Chrome-Nutzerinnen und -Nutzern angelaufen.

Eine Website lässt überprüfen, ob man selbst Teil dieser Test-Gruppe ist.

Vor etwas mehr als einem Monat hat der Internet-Gigant Google angekündigt, in seinem Web-Browser Chrome künftig auf Cookies von Drittanbietern verzichten zu wollen. Anstelle der Cookies sollen neu sogenannte «Federated Learning of Cohorts» – oder kurz Flocs – zum Einsatz kommen. Diese basieren nicht auf dem Tracking von individuellen Nutzerinnen und Nutzern, sondern auf grösseren Gruppen, in welchen Internet-Userinnen und -User zusammengefasst werden.

Bei Flocs handelt es sich also um ein weniger aufdringliches Verfahren, Daten von Nutzerinnen und Nutzern zu sammeln. Denn neu erfolgt das Tracking nicht mehr auf der Grundlage eines Individuums, sondern auf sogenannten Kohorten – oder Gruppen –, die aufgrund ihrer Interessen zusammengefasst werden.

Test gestartet

Nun werden diese neuen Flocs von Google erstmals getestet – vorerst an rund 0,5 Prozent aller Chrome-Nutzerinnen und Nutzer. Diese Personen stammen hauptsächlich aus Ländern wie Australien, Brasilien, Indien, Indonesien, Japan, den Philippinen und den USA. Ob solche Tests auch in Europa durchgeführt werden, ist unklar. Im März hatte Google angekündigt, die Tests in Europa aufgrund der strikteren Gesetzeslage ein wenig verspätet zu starten. Wann dies genau der Fall sein wird oder ob dies bereits geschehen ist, ist nicht bekannt.

Für Personen, die mit Sicherheit wissen möchten, ob sie Teil der Floc-Testphase sind, gibt es aber ein einfaches Tool, um dies zu testen. So wurde die Website Amifloced.org eigens zu diesem Zweck aufgesetzt. Interessierte Nutzerinnen und Nutzer können diese besuchen und auf «Check for Floc ID» klicken. Daraufhin wird einem angezeigt, ob man selbst Teil der Gruppe ist, an denen die Flocs ausgetestet werden.

Kritik an Flocs

Zwar sollen Flocs die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer stärker schützen als die alten Cookies, dennoch werden sie von einigen Experten scharf kritisiert, wie «The Sun» berichtet. So beispielsweise von der Electronic Frontier Foundation, die Amifloced.org ins Leben gerufen hat. «Wir sind froh, dass Google Cookies von Drittanbietern endlich ein Ende setzt, aber das Letzte, was sie tun sollten, ist, eine neue Tracking-Alternative einzuführen», heisst es auf der Website. So sollen Flocs ähnlich wie Cookies die Bedürfnisse von Unternehmen vor die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer stellen.

Die ersten Floc-Tests dürften wohl bis Juli dieses Jahres andauern. Dabei könnte die Nutzerbasis, an der das neue Tracking-Tool getestet wird, bis auf fünf Prozent ansteigen. Das wären rund 130 Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit.

Was sind Cookies? Als Cookie werden Informationen bezeichnet, die auf dem Gerät eines Users oder einer Userin beim Besuch einer Website abgespeichert werden. Wird diese Website zu einem späteren Zeitpunkt erneut besucht, erkennt die Seite aufgrund der abgespeicherten Cookies den Nutzer oder die Nutzerin wieder. Diese Cookies können zum Beispiel für das Abspeichern eines Logins oder eines Warenkorbs bei einem Online-Händler, aber auch für das gezielte Ausspielen von Werbung benutzt werden.

