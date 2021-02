In einem Thriller verkörpert Sarah Paulson eine beängstigende Mutter.

«Malcolm & Marie»

Dreh trotz Corona

Wir schauen Marie und Malcolm dabei zu, wie ihre Leidenschaft füreinander in Verachtung kippt und wie sie versuchen, wieder aufeinander zuzugehen.

Zendaya und John David Washington sind der gesamte Cast im Zweipersonenstück, das visuell an die Romanzen aus Hollywoods Goldenem Zeitalter erinnert. «Malcolm & Marie» wurde während zwei Wochen im Juni und Juli unter Einhaltung der Corona-Massnahmen in nur einem Haus gedreht.

Partner*innen wertschätzen

«Ich hoffe, dass alle die diesen Film sehen, ihre Partnerin oder ihren Partner umarmen und sich bedanken», so Zendaya gegenüber «Extra».

«Run»

Die Teenagerin Chloe (Kiera Allen) leidet an einer Reihe an chronischen Erkrankungen, ist im Rollstuhl, hat unter anderem Diabetes und Herzrhythmusstörungen. Ihre Erkrankungen hindern sie daran, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Mutter schürt Misstrauen

Chloes Leben spielt sich grösstenteils in ihrem Haus ab, Kontakt zur Aussenwelt hat sie so gut wie gar nicht, der Zugang zu einem Smartphone bleibt ihr verwehrt, Freundinnen und Freunde hat Chloe keine. Sie träumt davon, sich von ihrer Helikopter-Mutter zu lösen und am College freier leben zu können.