Reinach BL - Hier kehrt der Büsidieb an den Tatort zurück

Nachdem er die Katze entführt hatte, kehrte der Täter am 15. Februar in der gleichen Nacht zurück und stahl noch eine Decke und einen Futternapf aus dem Katzenunterstand. (Datum und Uhrzeit der Überwachungskamera stimmen nicht.)

Die Täterschaft kehrte in der Tatnacht zum Tatort zurück und wurde dabei gefilmt.

In Reinach wurde vor einer Woche von Unbekannten eine Katze gestohlen.

Der Täter liess das Ultimatum ungenutzt verstreichen. Ende vergangener Woche liess Bernadette Münger ihren Worten Taten folgen und stellte das Video des Katzendiebs am Freitag auf Facebook. Vergangenen Dienstag hatte er ihren Kater Blinky gestohlen. Noch in der gleichen Nacht kehrte er mit einer Begleiterin zum Tatort an der Zihlackerstrasse zurück und holte noch eine Decke und eine Futternapf aus dem Unterstand der Katze. Nur wurde er diesmal dabei gefilmt.