Comeback Mitte Februar – Hier kehrt der ungeimpfte Novak Djokovic auf die Tennis-Tour zurück

Tennisstar Novak Djokovic strebt nach dem Chaos um die Verweigerung seiner Einreise nach Australien übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein Comeback auf dem Court in Dubai an. Der 34-jährige Serbe, der sich nach seiner erzwungenen Rückkehr in die Heimat nicht öffentlich geäussert hat, steht demnach auf der Teilnehmerliste des ATP-Turniers in Dubai vom 14. bis 26. Februar. Ein offizieller Hinweis fehlte am Mittwochmorgen auf der Internetseite der Veranstalter in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Der nicht gegen Covid-19 geimpfte Djokovic hatte kurz vor dem Beginn des Australian Open Mitte Januar aus Australien abreisen müssen. Der Weltranglistenerste und Rekordchampion des Grand-Slam-Turniers war mit einem Einspruch gegen die Annullierung seines Visums vor dem Bundesgericht gescheitert. In Australien gelten strenge Corona-Regeln, grundsätzlich dürfen nur vollständig gegen das Virus geschützte Menschen einreisen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten reicht in der Regel ein negativer PCR-Test.

Das 500er-Turnier in Dubai hat Djokovic bereits fünfmal gewonnen, zuletzt 2020. 2015 verlor er den Final gegen Roger Federer. Den Schweizer hatte er am gleichen Turnier aber 2011 im Endspiel noch besiegt. Wie das weitere Programm des Serben nach Dubai aussieht, steht noch nicht fest. Die darauffolgenden beiden Masters-Turniere in den USA, in Indian Wells und Miami, erfordern jedenfalls eine Corona-Impfung.

