Digitale Lernangebote sind seit der Corona-Krise so gefragt wie noch nie. Doch nicht in jedem Kanton sieht der Lehrplan gleich aus. Genau diesem Umstand will die neue Schweizer Lernplattform Schlaufux nun Rechnung tragen: Ihre Inhalte richten sich exakt nach den Vorgaben der kantonalen Lehrpläne.