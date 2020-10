Ganze sechs Wochen lang geht die Grossliquidation von Dick’s Army Shop in Staad SG. Beginn war Mitte September. So wolle man die Besucherströme besser verteilen. «Wir dürfen nur 120 Leute hereinlassen, am Samstag mussten Leute sogar vor dem Eingang warten», sagt Fritz Dick, Leiter von Dick’s Army Shop.

Über 400 verschiedene Artikel

Unter seinen Kunden gebe es auch Prepper. «Aufgefallen ist mir, dass Gasmasken neu beliebt sind», erzählt er. Neu im Sortiment gibt es auch Essen aus der Tüte, das nur noch mit Wasser angemischt werden muss. Diese Tüten seien auch sehr gut verkauft worden. «Das Essen ist vier bis fünf Jahre haltbar», sagt Dick. Wegen Corona und der Tatsache, dass nun viele Menschen ihre Ferien daheim verbringen, stellt er auch einen Run auf Outdoor- und Camping-Artikel fest. «Der Kauf solcher Produkte hat eindeutig zugenommen», so Dick. Während in anderen Jahren mehr die klassischen Armeefans kamen, ist das Publikum dieses Jahr gemischter.

Der Verkauf von Armeeartikeln mache er nun schon seit fast 30 Jahren. Auf die Idee der Grossliquidation kam Dick in den 80er-Jahren. Als ehemaliger Exportfachmann sei er damals wegen der grossen Armeereform von den Vertretern der Armee kontaktiert worden. Sehr viel Ware sei übrig gewesen und in die Liquidation gekommen. Nachdem er dann die ersten Geschäfte in Afrika und den USA getätigt habe, kam er mit dem Vertrieb auch in die Schweiz. «Im Sortiment haben wir über 400 Artikel von verschiedenen Armeen», erklärt er. Das Sortiment werde ständig mit weiteren Produkten ergänzt. «Vor allem die jüngere Kundschaft möchte Abwechslung und Neues», sagt er.