«Wir sind etwas angespannt. Wir haben schon auf verschiedenste Arten ausgeliefert, aber der Helitransport ist nun auch für uns eine Premiere», sagt Andreas Nöckl, Gründer der St. Galler Grillmanufaktor azado , vor dem Start in Wasserauen AI. Ziel war es, einen Grill zum berühmten Berggasthaus Aescher zu bringen. «Der Grill hat viele schwere bewegliche Teile und darf nicht zu stark schwanken», so Nöckl.

Die etwas spezielle Ladung wurde von Helikopterprofis kompetent gesichert und so stand dem Flug nichts mehr im Wege. «Ein eindrückliches Bild, wenn sich der Grill majestätisch in die Lüfte erhebt und in die Bergwelt entschwindet», meint Grillchef Nöckl. Die Freude ist auch bei Gallus Knechtle, Aescher-Wirt und Inhaber des Gastronomieunternehmen Pfefferbeere, gross. Immer am Donnerstagabend, wenn es das Wetter zulässt, sollen seine hungrigen Gäste künftig mit regionalen Leckereien vom Grill bewirtet werden.