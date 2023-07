Bahnverkehr: Verspätungen und Ausfälle nach Lok-Brand

Bahnverkehr : Hier kommt es nach dem Lok-Brand noch zu Verspätungen und Ausfällen

Am Donnerstagabend geriet am Bahnhof in Altstetten eine Lok in Brand. Der Bahnverkehr kam in der Folge zeitweise zum Erliegen. Auch nach dem Löschen kommt es noch zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen.