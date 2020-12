Nassen SG, 30.12.2020: Auf der schneebedeckten Strasse zwischen Nassen SG und Mogelsberg SG kam es zu einem Unfall. Ein 42-jähriger Autofahrer geriet mit seinem Van in einer Linkskurve ins Rutschen und kam in der Folge von der Strasse ab. Das Auto stürzte anschliessend einen Hang hinunter und prallte gegen einen Baum. Der 42-jährige Mann und seine Beifahrerin blieben unverletzt…

Ein 42-jähriger Mann war am Mittwoch mit seinem Auto von Nassen SG in Richtung Mogelsberg SG unterwegs. In einer Linkskurve kam das Auto auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen, fuhr einen Abhang hinunter und prallte in einen Baum. Der 42-jährige Fahrer und seine Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Sie konnten sich gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen aber nicht selbstständig aus dem Auto befreien.