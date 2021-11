Teuerste Gemeinden – Hier kostet ein eigenes Haus am meisten

Die Krise hat die Immobilienpreise in die Höhe getrieben. Dabei kostet Eigentum in gewissen Gemeinden besonders viel. Eine neue Studie zeigt die teuersten Wohnorte der Schweiz.

Platz 10: Stadt Zürich, hier kostet ein mittelgrosses Einfamilienhaus etwa 2,43 Millionen Franken. Platz 9: Erlenbach (ZH) mit 2,45 Millionen Franken für ein mittelgrosses Haus.

Darum gehts Das Immo-Beratungsunternehmen Iazi hat die Preise von mittelgrossen Häusern und Eigentumswohnungen in der gesamten Schweiz untersucht.

Die Studie zeigt die teuersten Gemeinden der Schweiz auf.

Am meisten kostet Eigentum in der Zürcher Gemeinde Kilchberg.

Immobilienpreise explodieren seit der Corona-Krise. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 sind die Preise für Häuser um über sechs Prozent gestiegen: Es handelt sich um den stärksten Preisanstieg seit Beginn des Jahrhunderts, wie die Immobilienplattform Realadvisor schreibt. Dabei schwingen die Haus- und Wohnungspreise in gewissen Ortschaften oben aus.

So kostet etwa ein 5,5-Zimmer-Einfamilienhaus in der Gemeinde Kilchberg rund drei Millionen Franken. Damit ist die Zürcher Gemeinde das teuerste Pflaster der Schweiz. Das zeigt eine neue Studie des Zürcher Beratungsunternehmens Iazi, über die die «Handelszeitung» in der neuen Ausgabe berichtet.

Was in der Zürcher Gemeinde drei Millionen kostet, gibt es in Aarau schon für 1,2 Millionen und in Schaffhausen für 980’000 Franken. Am günstigsten ist Wohneigentum im Jura: In Delémont kostet ein mittelgrosses Haus etwa 659’000 Franken.

Die neue Studie zeige, dass die Zürcher Silberküste die Goldküste bei Immobilienpreisen überholt habe. So gehören neben Kilchberg weitere drei Gemeinden des linken Seeufers zu den teuersten Gemeinden der Schweiz: Rüschlikon auf Platz 5, Oberrieden auf Platz 16 und Thalwil auf Platz 19.

Neben Zürcher Gemeinden zählen auch Orte in Zug und Schwyz zu den teuersten Gemeinden der Schweiz. So landet Zug auf Platz 6, Wollerau auf Platz 22 und Cham auf Platz 25. Es fällt auf: Ortschaften an einem See mit Zentrumsnähe sind besonders gefragt und darum auch sehr teuer.

Mit Genf auf Platz 2 und Zürich auf Platz 10 liegen auch zwei Grossstädte auf den vorderen Rängen der Liste. Das sei ein Beweis dafür, dass Städte trotz Corona-Pandemie und Homeoffice nicht an Attraktivität verloren haben, wie es weiter heisst.

Darum wird nicht einfach mehr Eigentum gebaut: Seit Corona boomt Wohneigentum. Dieser Trend wird auch nach dem Ende der Pandemie anhalten. Das Problem: Es gibt zu wenig Angebote, weil es an Bauland fehlt. Denn seit der Umsetzung des Raumplanungsgesetzes aus dem Jahr 2014 wird wenig oder gar kein neues Bauland eingezont. Mit dem Gesetz soll die Zersiedlung aufgehalten werden. Denn wird überall gebaut, verlieren Tiere und Pflanzen Lebensraum. Das revidierte Gesetz soll die Landschaft stärker schonen.