An der Schifflände errichtete die Polizei eine Sperre, löste diese aber auf, als die Demonstrantinnen keine Anstalten machten, umzukehren.

In Basel fand am Montagabend eine Frauendemo statt.

In Basel gingen am Montagabend anlässlich des Internationalen Frauentags rund 1000 Aktivistinnen auf die Strasse. Die Kundgebung, die beim Theaterplatz ihren Anfang genommen hatte, war nicht bewilligt. Nach der Besammlung um 18 Uhr setzte sich der Demonstrationszug in Bewegung. Zuvor informierte die Polizei die Teilnehmerinnen über Megafon, dass die Kundgebung nicht bewilligt und bei einer Störung der Sicherheit und Ordnung mit einem polizeilichen Eingreifen zu rechnen sei.