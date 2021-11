Aufgrund gesundheitlicher Probleme sass die 43-Jährige monatelang in Südafrika fest. Am Montag betrat die Fürstin dann nun endlich wieder monegassischen Boden.

Zurück in der Heimat : Hier landet Fürstin Charlène in Nizza

1 / 13 Fürstin Charlène von Monaco ist sicher in der Heimat gelandet. DUKAS Das zeigen erste Paparazzi-Fotos vom Flughafen. DUKAS In einem schlichten, schwarzen Mantel, mit dunklem Mundschutz und Hund an der Leine stieg sie aus dem Flugzeug aus. DUKAS

Darum gehts Fürstin Charlène ist in Nizza gelandet.

Mit dem Helikopter fliegt sie weiter nach Monaco.

Wegen gesundheitlicher Problemen sass sie mehrere Monate in Südafrika fest.

Immer wieder wurde über eine Trennung von ihr und dem Fürsten spekuliert.

«Die Fürstin ist gerade in Monaco gelandet, sie ist guter Laune und ganz aufgeregt, wieder zu Hause zu sein.» – das berichtet Chantell Wittstock, die Sprecherin von Charlènes Stiftung, die sie auf dem Rückflug aus Südafrika begleitet hat, in einem Statement. Ebenso Charlènes Vater Mike Wittstock zeigt sich überglücklich, dass seine Tochter nach Monaco zurückgekehrt ist: «Sie ist Gott sei Dank wieder zu Hause», sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Johannesburg.

Der «Bild» zufolge erreichte die Prinzessin am Sonntagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit den Flughafen der drittgrössten südafrikanischen Stadt. Um 22.40 Uhr sei der Privatjet, der aus Frankreich kommend über Johannesburg nach Durban geflogen sei, wieder Richtung Europa abgehoben. Am Montagmorgen gegen 8.35 Uhr landete dann die Fürstin mit der Dassault Falcon 8X, der Regierungsmaschine des Fürstentums, endlich in Nizza. Erste Paparazzi-Bilder zeigen, wie die 43-Jährige mit ihrem neuen Hund Khan an der Leine aus dem Flugzeug steigt. Von der französischen Hafenstadt ging es laut der deutschen Zeitung mit einem Hubschrauber weiter nach Monaco, wo sie von ihrem Ehemann Albert (63) und ihren Zwillingen Gabriella und Jacque (beide 6) in Empfang genommen wurde. Fotos von dem Zusammentreffen veröffentlichte der monegassische Hof direkt auf der offiziellen Facebook-Seite.

Gesundheitliche Probleme verhinderten Rückreise

Monatelang sass Monacos Fürstin Charlène in Südafrika fest. Gesundheitliche Probleme verhinderten stets ihre Rückreise. Ursprünglich war sie in das Land am Südzipfel Afrikas gereist, um den Kampf gegen die Nashorn-Wilderei zu unterstützen. Doch nur wenige Tage nach ihrer Ankunft berichteten örtliche Medien, dass ein vor ihrer Reise durchgeführter kieferchirurgischer Eingriff die Abreise von Charlène zurück ins Fürstentum hinauszögere. Beim Fliegen in grosser Höhe könne sie den Ohrendruck nämlich nicht ausgleichen.

Vor ihrem Abflug bedankte sich die 43-Jährige noch bei Südafrika und allen Ärztinnen und Ärzten für die Hilfe und Unterstützung: «Natürlich war es eine sehr herausfordernde Zeit. Gleichzeitig war es wundervoll, zurück in Südafrika sein zu können. Ich möchte gerne den Ärzten in Südafrika Danke sagen, die eine grossartige Arbeit bei mir geleistet haben», so Charlène gemäss «Gala». Und weiter: «Ich freue mich so sehr nach Hause zu meinen Kindern kommen zu können. Vielen Dank Südafrika. Vielen Dank an alle. Und Gott schütze Sie.»